Янукович - Платіні: переконаний, що Євро-2012 пройде на високому рівні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав Мішеля ПЛАТІНІ з переобранням на посаду президента Союзу Європейських футбольних асоціацій.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

“Сподіваюся на подальшу тісну співпрацю і переконаний, що спільними зусиллями ЄВРО-2012 у нашій країні пройде на високому організаційному рівні”, - йдеться у привітанні В.ЯНУКОВИЧА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 березня, на XXXV Черговому Конгресі УЄФА в Парижі президента Європейського футбольного союзу М.ПЛАТІНІ переобрали на наступну чотирирічну каденцію.