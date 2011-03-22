Янукович - Платіні: переконаний, що Євро-2012 пройде на високому рівні
20:28, 22 березня 2011Спорт
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Привітання з переобранням
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав Мішеля ПЛАТІНІ з переобранням на посаду президента Союзу Європейських футбольних асоціацій.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
“Сподіваюся на подальшу тісну співпрацю і переконаний, що спільними зусиллями ЄВРО-2012 у нашій країні пройде на високому організаційному рівні”, - йдеться у привітанні В.ЯНУКОВИЧА.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 березня, на XXXV Черговому Конгресі УЄФА в Парижі президента Європейського футбольного союзу М.ПЛАТІНІ переобрали на наступну чотирирічну каденцію.
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