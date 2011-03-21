Кличко підозрює Соліса в симуляції

Український боксер Віталій Кличко зізнався, що тішиться захистом свого титулу, але розчарований поєдинком з кубинцем Одланьер Солісом (бій завершився технічним нокаутом у першому раунді).

"Я щасливий і одночасно засмучений. Чудово, що захистив титул. Але всі очікували побачити справжню битву, адже суперник дуже серйозний - олімпійський чемпіон, триразовий чемпіон світу серед любителів, боксер, який жодного разу не програвав у професіоналах, жодного разу не лежав на помості рингу... жаль, бій тривав лише раунд, і багато хто засмутився. Я теж, бо не міг показати те, до чого готувався довгі тижні в тренувальному таборі ". - цитує чемпіона Спорт-Експрес.

Кличко також зізнався, що має деякі сумніви щодо дій і стану кубинця:

"Я трохи розсердився, коли побачив, що Соліс при тямі, але не встає. Я, звичайно, не знав про травму - можливу травму, яку він отримав. Сподіваюся, результати медичного обстеження ми отримаємо найближчим часом, тоді й дізнаємося, що ж дійсно сталося. І чи дійсно щось сталося, чи не симуляція це з боку кубинця. Тому що у мене відразу виникли підозри, що Соліс, пропустивши жорсткий удар, не зважився далі продовжувати поєдинок ".

За повідомленнями ж Figthnews у четвер, 24 березня, Соліс перенесе операцію на коліні правої ноги. Операція буде проведена в клініці Юргена Айхгорна, що спеціалізується на лікуванні травм колін, якого порадили Солісу і його промоутеру Ахмет Онер.

Після бою кубинець був доставлений у госпіталь, де у нього були діагностовані розрив хрестоподібної зв`язки, ушкодження хряща і розрив меніска. "Я вже досить давно не бачив настільки пошкоджене коліно", - прокоментував травму Соліса доктор Йорн Міхаель.

У свою чергу британець Девід Хей, якому нетерпиться самому побитися з братами Кличками, і якого ЗМІ називають "чемпіоном ораторського мистецтва" поспішив сам висловитися з приводу результату суботнього поєдинку:

"Соліс програв не Кличку, а своїй товстій задниці, - чітко сформулював англієць. - Ніякі суглоби не витримають вагу такої величезної туші. Хоча як треба бити Кличка, Соліс зрозумів".