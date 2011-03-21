Результати 30-го туру англійської Прем'єр-ліги

01:29, 21 березня 2011
Спорт
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Челсі повернувся до трійки

Сьогоднішніми матчами закінчився 30-й тур англійської Прем`єр-ліги

Сандерленд - Ліверпуль 0:2 (Кюйт 31 пен., Суарес 77)

Челсі - Манчестер Сіті 2:0 (Луіс 78, Рамірес 90+2)

Нагадаємо, що раніше зіграли

Тоттенхем - Вест Хем 0:0

Віган - Бірмінгем 2:1 (Клеверлі 24, Фігероа 89 - Ріджвелл 6)

Вест Бромвич - Арсенал 2:2 (Рід 2, Одемвінгі 57 - Аршавін 69, ван Персі 77)

Астон Вілла - Вулверхемптон 0:1 (Джарвіс 37)

МЮ - Болтон 1:0 (Бербатов 88)

Сток Сіті - Ньюкасл 4:0 (Волтерс 27, Пеннант 47, Хіггінботам 48, Фуллер 89) 

Блекберн - Блекпул 2:2 (Самба 49, Хойлетт 89 - Адам 24 пен., 28)

Евертон - Фулхем 2:1 (Коулмен 35, Саа 48 - Демпсі 61)

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Матчі 31-го туру призначені на

2 квітня

Евертон (40) - Астон Вілла (33)

Вест Бромвич (33) - Ліверпуль (45)

Бірмінгем (31) - Болтон (40)

Арсенал (58) - Блекберн (33)

Вест Хем (32) - МЮ (63)

Віган (30) - Тоттенхем (49)

Ньюкасл (36) - Вулверхемптон (32)

Сток Сіті (37) - Челсі (54)

3 квітня

Фулхем (35) - Блекпул (33)

Манчестер Сіті (53) - Сандерленд (38)

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