Результати 30-го туру англійської Прем'єр-ліги

Челсі повернувся до трійки

Сьогоднішніми матчами закінчився 30-й тур англійської Прем`єр-ліги Сандерленд - Ліверпуль 0:2 (Кюйт 31 пен., Суарес 77) Челсі - Манчестер Сіті 2:0 (Луіс 78, Рамірес 90+2) Нагадаємо, що раніше зіграли Тоттенхем - Вест Хем 0:0 Віган - Бірмінгем 2:1 (Клеверлі 24, Фігероа 89 - Ріджвелл 6) Вест Бромвич - Арсенал 2:2 (Рід 2, Одемвінгі 57 - Аршавін 69, ван Персі 77) Астон Вілла - Вулверхемптон 0:1 (Джарвіс 37) МЮ - Болтон 1:0 (Бербатов 88) Сток Сіті - Ньюкасл 4:0 (Волтерс 27, Пеннант 47, Хіггінботам 48, Фуллер 89) Блекберн - Блекпул 2:2 (Самба 49, Хойлетт 89 - Адам 24 пен., 28) Евертон - Фулхем 2:1 (Коулмен 35, Саа 48 - Демпсі 61) *** Матчі 31-го туру призначені на 2 квітня Евертон (40) - Астон Вілла (33) Вест Бромвич (33) - Ліверпуль (45) Бірмінгем (31) - Болтон (40) Арсенал (58) - Блекберн (33) Вест Хем (32) - МЮ (63) Віган (30) - Тоттенхем (49) Ньюкасл (36) - Вулверхемптон (32) Сток Сіті (37) - Челсі (54) 3 квітня Фулхем (35) - Блекпул (33) Манчестер Сіті (53) - Сандерленд (38)

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