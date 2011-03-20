Віталій Кличко захистив пояс чемпіона світу за версією WBC

Володар чемпіонського поясу WBC в суперважкій категорії український боксер Віталій Кличко захистив свій титул у поєдинку з кубинцем Одланьєром Солісом.

Уже в першому раунді Соліс одержав травму коліна і не зміг продовжити поєдинок на Lanxess-Arena в Кельні, де зібралися близько 20 тисяч глядачів. Перед зупинкою бою Соліс пішов в атаку, і Клічко завдав удару правою, після чого кубинець втратив рівновагу. Здається, Віталій був розчарований ще сильніше за кубинця. Він відразу ж почав щось говорити йому, але Соліс продовжувати бій не міг.

Перемога Кличку присуджена технічним нокаутом.