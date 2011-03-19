Результати матчів 22-го туру Чемпіонату України з футболу

23:25, 19 березня 2011
Спорт
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Карпати і Металіст приносять сюрпризи

Закінчилися сьогоднішні ігри 22-го туру Чемпіонату України з футболу

Зоря - Оболонь 1:0 (Фомін 71)

Севастополь - Карпати 3:1 (Жабокрицький 11, Скоба 58, Ференчак 88 - Кочиш 45)

Кривбас - Металіст 0:0

Учора свій матчі зіграли

Ворскла - Металург Д 1:1 (Янузі 50 - Аделейє 85)

Завтра тур завершать

Металург З (10) - Таврія (27)

Дніпро (37) - Динамо (46)

Шахтар (55) - Волинь (29)

Арсенал (27) - Іллічівець (22)

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