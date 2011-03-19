Результати матчів 22-го туру Чемпіонату України з футболу

Карпати і Металіст приносять сюрпризи

Закінчилися сьогоднішні ігри 22-го туру Чемпіонату України з футболу Зоря - Оболонь 1:0 (Фомін 71) Севастополь - Карпати 3:1 (Жабокрицький 11, Скоба 58, Ференчак 88 - Кочиш 45) Кривбас - Металіст 0:0 Учора свій матчі зіграли Ворскла - Металург Д 1:1 (Янузі 50 - Аделейє 85) Завтра тур завершать Металург З (10) - Таврія (27) Дніпро (37) - Динамо (46) Шахтар (55) - Волинь (29) Арсенал (27) - Іллічівець (22)

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