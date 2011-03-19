Результати матчів 22-го туру Чемпіонату України з футболу
23:25, 19 березня 2011Спорт
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Карпати і Металіст приносять сюрпризи
Закінчилися сьогоднішні ігри 22-го туру Чемпіонату України з футболу
Зоря - Оболонь 1:0 (Фомін 71)
Севастополь - Карпати 3:1 (Жабокрицький 11, Скоба 58, Ференчак 88 - Кочиш 45)
Кривбас - Металіст 0:0
Учора свій матчі зіграли
Ворскла - Металург Д 1:1 (Янузі 50 - Аделейє 85)
Завтра тур завершать Металург З (10) - Таврія (27)
Дніпро (37) - Динамо (46)
Шахтар (55) - Волинь (29)
Арсенал (27) - Іллічівець (22)
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