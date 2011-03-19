Луческу обіцяє гідну гру Шахтаря проти Барселони

Головний тренер донецького «Шахтаря» Мірча ЛУЧЕСКУ впевнений, що його команда покаже гідну гру в проти «Барселони».

Про це М.ЛУЧЕСКУ сказав журналістам під час відкритого тренування вчора ввечері, коментуючи результати жеребкування турніру, повідомили в прес-службі клубу.

Наставник «гірників» відразу нагадав, що на сьогоднішній день «Шахтар» - все-таки краща команда за результатами Ліги чемпіонів» і її вихід у чвертьфінал не випадковий.

«Я завжди говорив і хотів би повторитися: для команди зі Східної Європи грати в чвертьфіналі Ліги чемпіонів схоже на те, щоб виграти цей титул. Дуже рідко клуби з цього регіону потрапляють у завершальні фази Ліги чемпіонів», - сказав наставник «Шахтаря».

М.ЛУЧЕСКУ зазначив, що, звичайно, вважав би за краще зустрітися з англійською командою, а не з «Барселоною», яку він вважає кращою в світі. При цьому він зауважив, що, «напевно, є Бог якийсь для великих грандів європейського футболу, який не дозволяє їм між собою зустрічатися, й вони грають лише у фіналах».

На думку М.ЛУЧЕСКУ, «Шахтар» уже ні для кого не є сюрпризом, та й самі «гірники» знають гру «Барселони» «практично досконально».

«Але ми не хочемо на цьому зупинятися. Підготуємося до гри, за рахунок грамотних дій постараємося зіграти добре», - підкреслив тренер, висловивши надію, що «футбол великих грандів на цьому закінчився, і результат залежатиме від гри».

М.ЛУЧЕСКУ запевнив, що його команда вірить у свій потенціал і розуміє, що гра з «Барселоною» буде архіскладною.

«Але це ще не означає, що «Барселона» вже пройшла «Шахтар»... Вони, звичайно, є фаворитами, але ми зробимо все можливе, щоб до матчу бути в оптимальній формі й зіграти гідно», - зазначив М.ЛУЧЕСКУ.

Довідка УНІАН. Чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів УЄФА між футбольними командами "Шахтар" та іспанською "Барселоною" пройдуть 6 і 12 квітня в містах Барселоні та Донецьку.