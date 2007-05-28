На матчі Динамо - Шахтар міліція затримала 22 фанати (фото)

У ході фінальної гри "Динамо" та "Шахтер" за Кубок України з футболу за протиправні дії і непокору працівникам міліції було затримано 22 особи.

Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в місті Києві.

Зокрема, після того, як було забито перший гол, уболівальники почали запалювати димові шашки. При спробі працівників спецпідрозділу “Беркут” зупинити такі дії, вболівальники стали чинити опір.

За фактом затримання було складено адміністративні протоколи згідно зі ст.173 та ст.185 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Серед 22 затриманих було 7 неповнолітніх осіб. На даний момент, до проведення судового засідання, вони відпущені до батьків. Інші продовжують перебувати у райуправлінні міліції.

Згідно зі ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, а в разі, якщо за обставинами справи, з урахуванням особи порушника, застосування цих заходів буде визнано недостатнім, - адміністративний арешт на строк до п`ятнадцяти діб. При цьому ст. 185 Кодексу передбачає, що злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції при виконанні ним службових обов`язків тягне за собою накладення штрафу від восьми до п`ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, а в разі, якщо за обставинами справи, з урахуванням особи порушника, застосування цих заходів буде визнано недостатнім, - адміністративний арешт на строк до п`ятнадцяти діб.