Динамо отримало суперника в Лізі Європи

У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування чвертьфіналу і півфіналу Ліги Європи

Пари 1/4

«Порту» - «Спартак» Москва

«Бенфіка» - ПСВ

«Вільяреал» - «Твенте»

«Динамо» - «Брага»

(Оскільки «Порту» і «Брага» з одного міста і мають грати одночасно, УЄФА скоригувала результати жеребкування і призначила першу зустріч у Києві).

Чвертьфінали буде зіграно 7 і 14 квітня, півфінали 28 квітня і 5 травня.

Фінал призначено на 18 травня, він пройде на стадіоні Авіва у Дубліні.

Пари 1/2

«Динамо»/«Брага» - «Бенфіка»/ ПСВ

«Порту»/«Спартак» Москва - «Вільяреал»/«Твенте»

Як повідомлялося раніше, суперником футбольного клубу «Шахтар» в 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів стала “Барселона» (Іспанія).