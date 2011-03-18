Динамо отримало суперника в Лізі Європи
14:14, 18 березня 2011Спорт
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Перший матч... всупереч жеребкуванню вдома
У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування чвертьфіналу і півфіналу Ліги Європи
Пари 1/4
«Порту» - «Спартак» Москва
«Бенфіка» - ПСВ
«Вільяреал» - «Твенте»
«Динамо» - «Брага»
(Оскільки «Порту» і «Брага» з одного міста і мають грати одночасно, УЄФА скоригувала результати жеребкування і призначила першу зустріч у Києві).
Чвертьфінали буде зіграно 7 і 14 квітня, півфінали 28 квітня і 5 травня.
Фінал призначено на 18 травня, він пройде на стадіоні Авіва у Дубліні.
Пари 1/2
«Динамо»/«Брага» - «Бенфіка»/ ПСВ
«Порту»/«Спартак» Москва - «Вільяреал»/«Твенте»
Як повідомлялося раніше, суперником футбольного клубу «Шахтар» в 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів стала “Барселона» (Іспанія).
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