Шахтар отримав суперника у Лізі чемпіонів

Перша гра - на виїзді

У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу Ліги Чемпіонов Пари чвертьфіналу "Реал" - "Тоттенхем" "Челсі" - "Манчестер Юнайтед" "Барселона" - "Шахтар" "Інтер» - "Шальке-04 Перші чвертьфінальні матчі будуть зіграні 5 і 6 квітня, а відповіді - 12 і 13 квітня. Матчі півфіналу пройдуть 26/27 квітня і 3/4 травня. Фінал – 28 травня в Лондоні. Пари 1/2 "Інтер"/"Шальке-04 - "Челсі"/"Манчестер Юнайтед" "Реал"/"Тоттенхем" - "Барселона"/ "Шахтар" Фінал Півфінал 2 - Півфінал 1

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