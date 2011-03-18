Шахтар отримав суперника у Лізі чемпіонів

13:11, 18 березня 2011
Спорт
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Перша гра - на виїзді

У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу Ліги Чемпіонов

Пари чвертьфіналу

"Реал" - "Тоттенхем"

"Челсі" - "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" - "Шахтар"

"Інтер» - "Шальке-04

Перші чвертьфінальні матчі будуть зіграні 5 і 6 квітня, а відповіді - 12 і 13 квітня.

Матчі півфіналу пройдуть 26/27 квітня і 3/4 травня.

Фінал – 28 травня в Лондоні.

Пари 1/2

"Інтер"/"Шальке-04 - "Челсі"/"Манчестер Юнайтед"

"Реал"/"Тоттенхем" - "Барселона"/ "Шахтар"

Фінал

Півфінал 2 - Півфінал 1

 

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