Шахтар отримав суперника у Лізі чемпіонів
13:11, 18 березня 2011Спорт
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Перша гра - на виїзді
У штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу Ліги Чемпіонов
Пари чвертьфіналу
"Реал" - "Тоттенхем"
"Челсі" - "Манчестер Юнайтед"
"Барселона" - "Шахтар"
"Інтер» - "Шальке-04
Перші чвертьфінальні матчі будуть зіграні 5 і 6 квітня, а відповіді - 12 і 13 квітня.
Матчі півфіналу пройдуть 26/27 квітня і 3/4 травня.
Фінал – 28 травня в Лондоні.
Пари 1/2
"Інтер"/"Шальке-04 - "Челсі"/"Манчестер Юнайтед"
"Реал"/"Тоттенхем" - "Барселона"/ "Шахтар"
Фінал
Півфінал 2 - Півфінал 1
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