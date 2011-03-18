Янукович буде молити Бога про НСК Олімпійський

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на виключає, що відкриття реконструйованого стадіону НСК «Олімпійський» у Києві може бути перенесено з 24 серпня на осінь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час ознайомлення сьогодні із ходом реконструкції НСК «Олімпійський».

«Проблеми цього олімпійського стадіону полягають у тому, що занадто пізно ми почали ним займатися. Занадто пізно», - зазначив Президент.

Другою об’єктивною проблемою у реконструкції НСК «Олімпійський» він назвав високу технологічність і складність проекту.

Глава держави нагадав, що деякі найбільш складні елементи, зокрема, виготовлення вантових підйомників для даху, виконують підрядники з Німеччини.

«Наприклад, укриття вантове - це перший проект у світі, який буде здійснюватися у Києві», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Він поінформував, що лише сьогодні вночі українська сторона отримала дозвіл на підняття цього укриття.

«І за термінами воно буде відбуватися приблизно місяць. Тобто, у 20-х числах квітня ми зможемо отримати відповідь приблизно, коли ми побачимо кінець будівництва “олімпійського” стадіону. З 20-х чисел травня ми остаточно скажемо, коли ми відкриємо стадіон», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, тут є два варіанти: «Перший, до якого ми прагнемо і будемо молити Бога, щоб це так сталося і щоб ми виконали це завдання непросте – це здати стадіон до Дня Незалежності 24 серпня. Ми будемо робити все, щоб це так сталося. Але це залежить від багатьох складових цього процесу. Перш за все, це технічні складові».

Водночас, не виключив Президент, «найгірший варіант (щодо дати відкриття НСК «Олімпійський» - УНІАН) для нас – це осінь цього року».

«Ми згідно з протоколом, який підписаний з УЄФА, повинні у цьому році на цьому стадіоні провести 2 футбольних матчі. І ми зобов’язані цей протокол виконати», - наголосив він.