Результати матчів 1/8 Ліги Європи

Завершилися останні матчі-відповіді 1/8 Ліги Європи

Порту - ЦСКА 2:1 (перша гра 1:0)

Рейнджерс - ПСВ 0:1 (0:0)

Вільяреал - Байєр 2:1 (3:2)

Ліверпуль - Брага 0:0 (0:1)

Нагадаємо, що раніше сьогодні зіграли

Манчестер Сіті - Динамо 1:0 (0:2)

Зеніт - Твенте 2:0 (0:3)

Спартак - Аякс 3:0 (1:0)

ПСЖ - Бенфіка 1:1 (1:2)

Таким чином у завтрашньому жеребкуванні чверть- і півфіналу (які відбудуться, відповідно, 7/14 квітня і 28 апреля/5 травня) візьмуть участь три португальських, два голландських, український, російський і іспанський клуб.