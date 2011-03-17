Франція і ще три країни можуть вже вночі вдарити по військах Каддафі

Франція, Великобританія, Катар і ОАЕ можуть завдати авіаударів по позиціях військ Муамара Каддафі вже в найближчі години - після голосування в Раді Безпеки ООН за резолюцію про захист цивільного населення Лівії, передає Франс Прес з посиланням на дипломатичні джерела.

"Авіаудари можуть бути завдані цієї ночі або в п`ятницю", - заявив агентству співрозмовник. За інформацією агентства, починаючи з суботи в Парижі може пройти тристоронній саміт щодо ситуації в Лівії Євросоюзу, Африканського Союзу і Ліги арабських держав.

Агентство з посиланням на дипломатичні джерела в ООН повідомляє, що РБ ООН може проголосувати за резолюцію сьогодні о 24.00 (час київський).

З середини лютого в Лівії триває проти лідера країни Муамара Каддафі, який править більше 40 років. Міжнародні організації заявляють про тисячі жертв. Каддафі заявляє, що це не так, а армія бореться з бандитами, які тероризують населення.

Проти лівійського керівництва 26 лютого вже була прийнята резолюція СБ ООН. Санкції, покликані зупинити вбивства мирного населення, зокрема, передбачають ембарго на торгівлю зброєю з Лівією, замороження рахунків і заборону на зарубіжні поїздки Каддафі, його сім`ї і посадовців.

Потім Франція і Великобританія висунули ідею оголошення зони, забороненої для польотів, яку підтримала Ліга арабських держав. Ліван - єдина арабська країна в РБ ООН - узяв ініціативу, щоб вона виходила формально від держав регіону, зауважує РІА "Новости".

У четвер глава МЗС Франції Ален Жюппе вирушив до ООН, щоб прискорити голосування за резолюцію.