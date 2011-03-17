Шахтар запросив тренерів з Барселони, Аякса та Інтера

2-3 квітня в Донецьку відбудеться перший у Східній Європі конгрес тренерів юнацького футболу. Конгрес відбудеться під егідою ФК «Шахтар» у рамках святкування 75-річчя клубу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФК «Шахтар», основна мета конгресу – сприяння обміну досвідом між фахівцями провідних європейських клубів, а також професійному зростанню футбольних тренерів різної категорії.

За словами директора Академії «Шахтар» Патріка фон ЛІУВЕНА, в кожній країні Західної Європи під такі заходи відводиться певний період. Це традиційні для всіх клубів події. У Голландії, наприклад, з`їзд тренерів відбувається після кожного сезону. У січні конгрес проводить Федерація футболу, на ньому обов`язково присутні наставники всіх команд дитячо-юнацької ліги. У Нідерландах у подібних зборах беруть участь і аматорські колективи. Головна відмінність нашого конгресу полягає в тому, що ми запрошуємо до України представників іноземних клубів.

Він відзначив, що «ми орієнтувалися на клуби топ-рівня. Академії «Барселони» і «Аякса» добре відомі у всьому світі своїми вихованцями, які значно посилили гру перших команд. А, враховуючи загальний інтерес до італійського футболу, ми запросили представників Академії міланського «Інтеру». Ну і наш клуб також познайомить всіх гостей з Академією, з нашою філософією, з основами організації. Тому що останнім часом ми часто одержуємо заявки від інших клубів з проханням відвідати нашу Академію, познайомитися з її структурою, перейняти наші напрацювання».

Кажучи про те, хто може взяти участь в конгресі, директор Академії «Шахтар» сказав: «Наша цільова аудиторія – всі футбольні тренери України. Ми поінформували і запросили до нас всі клуби Прем`єра-ліги, ПФЛ і ДЮФЛ. Будь-які тренери, які з якихось причин не одержали запрошення, можуть відправити заявки на електронний ящик congress@shakhtar.com і зареєструватися для участі».

«На даний момент ми ще не знаємо точно, з чим приїдуть до нас запрошені гості, але ми звернулися до них з проханням поділитися філософією їхніх академій, спрямованістю тренувального процесу, різноманітністю занять. Ми також попросили їх на практиці показати всім приклад тренувань, які вони проводять у себе», - сказав директор Академії ФК «Шахтар».

Він також відзначив, що конгрес проводиться в рамках святкування 75-річчя ФК «Шахтар»: «Безумовно, нам необхідно прогресувати, зростати, розвиватися, підкорювати все нові вершини. І запрошені фахівці покажуть нам, як працюють вони, можливо, ми побачимо щось нове. Зможемо визначити, що десь розвиваємося в потрібному напрямі, а, може, когось і обходимо за рівнем розвитку. Але дуже важливо те, що ми відкриті, готові одержати нові знання, поділитися своєю інформацією зі всіма бажаючими, використовувати одержані знання у своїй роботі».

За словами П. фон ЛІУВЕНА, «ще однією знаковою для нас подією буде те, що ми виступимо організатором міжнародного турніру з футболу за участю знаменитих топ-клубів Європи. Сподіваємося, що всі ці почини будуть продовжені й наступного року».

За інформацією прес-служби, конгрес відбуватиметься впродовж двох днів - 2 і 3 квітня, для участі в ньому запрошені представники ФК «Аякс» (Нідерланди), ФК «Барселона» (Іспанія), ФК «Інтер Мілан» (Італія), ФК «Шахтар» (Україна). Під час його проведення учасники зможуть відвідати як теоретичні заняття, так і практичні сесії від майстрів європейських футбольних клубів. Участь в конгресі безплатна. Реєстрація і програма на сайті www.75.shakhtar.com.