Закінчився 28-й тур чемпіонату України з футболу.

Сьогодні Іллічівець на своєму полі програв донецькому Металургові 0:2.

Арсенал з мінімальною перевагою виграв у Карпат - 1:0.

Дніпро і Кривбас обмінялися голами - 1:1.

Матчі Сталь - Металург (З) і ФК Харків - Чорноморець закінчилися однаково: 0:1 на користь гостей.

З урахуванням вчорашніх матчів (перемоги Зорі над Таврією і нічиїх Динамо, Шахтаря, Ворскли і Металіста), тепер у Динамо 68 очок, Шахтаря - 62, Металіста - 55, Дніпра - 44, Таврії - 39, Чорноморця і Карпат - по 37, у Металургів - 35 (донецького), 34 (запорізького), Кривбасу - 32, Зорі - 31, Арсеналу і ФК Харків - по 30, Ворскли - 27, Іллічівця - 22, Сталі - 21.