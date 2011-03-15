У Києві відкрили центр підготовки збірної з пляжного футболу

У Києві відкрито спеціалізований центр підготовки національної збірної команди України з пляжного футболу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зазначивши, що участь у церемонії відкриття цього спеціалізованого центру взяв голова КМДА Олександр ПОПОВ.

На новому стадіоні збірна України готуватиметься до фіналу Кубку світу ФІФА, який відбудеться 1-11 вересня цього року в Італії.

Новий манеж для тренувань розташований у Гідропарку на території пляжу «Венеція».

Під час заходу також було презентовано базу та проект стадіону пляжного футболу «Венеція», який буде введено в експлуатацію до Дня Києва, наприкінці травня.

«Для столичної влади питання розвитку фізичної культури та спорту - стратегічне. Адже воно пов’язане не лише з іміджем Києва і України на спортивній арені світу, але й зі станом здоров’я киян. Тому ми з готовністю і задоволенням підтримуємо будь-яку ініціативу спортивної громадськості та намагаємося усіляко сприяти розвитку мережі спортивних закладів», - зазначив О.ПОПОВ.

У рамках заходу також відбулося відкрите тренування національної збірної команди України з пляжного футболу та нагородження кращих спортсменів дитячо-юнацької ліги пляжного футболу Києва, поінформували в КМДА.