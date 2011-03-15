На матчі чемпіонату України вперше працюватиме жінка-арбітр

На одному з матчів чергового, 22-го туру чемпіонату України серед команд Прем`єр-ліги асистентом головного арбітра вперше в історії української першості працюватиме жінка — Наталія Рачинська. Про це на черговому засіданні «Футбольного прес-клубу» повідомив Куратор суддівства в українському професійному футболі П’єрлуїджі Колліна.

«На наступних вихідних вперше на матчі Прем`єр-ліги працюватиме жінка-арбітр. Але мені здається, що така практика — це абсолютно нормально. Якщо асистент арбітра дійсно молодець, то чоловік він чи жінка, мене мало цікавить. Головне, щоб людина добре виконувала свою роботу. Тому пані Рачинська одержить призначення на один з матчів Прем’єр-ліги», — сказав Колліна.

Динамо Киев от Шурика