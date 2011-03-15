На матчі чемпіонату України вперше працюватиме жінка-арбітр
09:44, 15 березня 2011Спорт
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Для Колліни головне - робота людини
|П’єрлуїджі Колліна
«На наступних вихідних вперше на матчі Прем`єр-ліги працюватиме жінка-арбітр. Але мені здається, що така практика — це абсолютно нормально. Якщо асистент арбітра дійсно молодець, то чоловік він чи жінка, мене мало цікавить. Головне, щоб людина добре виконувала свою роботу. Тому пані Рачинська одержить призначення на один з матчів Прем’єр-ліги», — сказав Колліна.
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