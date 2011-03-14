Результати 21-го туру Чемпіонату України з футболу

07:45, 14 березня 2011
Спорт
8666

Шахтар не віддавав очок з вересня

Сьогоднішніми матчами закінчився 21-й тур Чемпіонату України з футболу

Іллічівець - Зоря 2:2 (Пуканич 41, 75 - Білий 30, Полянський 78)

Карпати - Шахтар 1:0 (Кочиш 58)

Металіст - Дніпро 2:2 (Клейтон 73, 81 - Коноплянка 44, 71)

Динамо - Ворскла 2:0 (Кравець 58, Ярмоленко 60)

Нагадаємо, що раніше зіграли

Металург Д - Севастополь 1:0 (Годін 4)

Таврія - Кривбсс 2:1 (Шиндер 21, 24 - Іващенко 71 пен.)

Волинь - Арсенал 0:0

Оболонь - Металург З 1:0 (Баранець 72)

***

Ігри 22-го туру відбудуться

18 березня

Ворскла (24) - Металург Д (25)

19 березня

Зоря (23) - Оболонь (26)

Севастополь (14) - Карпати (36)

Кривбас (19) - Металіст (40)

20 березня

Металург З (10) - Таврія (27)

Дніпро (37) - Динамо (46)

Шахтар (55) - Волинь (29)

Арсенал (27) - Іллічівець (22)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter