Результати 21-го туру Чемпіонату України з футболу

Шахтар не віддавав очок з вересня

Сьогоднішніми матчами закінчився 21-й тур Чемпіонату України з футболу Іллічівець - Зоря 2:2 (Пуканич 41, 75 - Білий 30, Полянський 78) Карпати - Шахтар 1:0 (Кочиш 58) Металіст - Дніпро 2:2 (Клейтон 73, 81 - Коноплянка 44, 71) Динамо - Ворскла 2:0 (Кравець 58, Ярмоленко 60) Нагадаємо, що раніше зіграли Металург Д - Севастополь 1:0 (Годін 4) Таврія - Кривбсс 2:1 (Шиндер 21, 24 - Іващенко 71 пен.) Волинь - Арсенал 0:0 Оболонь - Металург З 1:0 (Баранець 72) *** Ігри 22-го туру відбудуться 18 березня Ворскла (24) - Металург Д (25) 19 березня Зоря (23) - Оболонь (26) Севастополь (14) - Карпати (36) Кривбас (19) - Металіст (40) 20 березня Металург З (10) - Таврія (27) Дніпро (37) - Динамо (46) Шахтар (55) - Волинь (29) Арсенал (27) - Іллічівець (22)

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