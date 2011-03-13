Українські парашутисти встановили новий світовий рекорд, йдеться в переданому УНІАН прес-релізі Київського повітроплавного товариства (КПТ).

«У суботу 12 березня близько 10.00 українські парашутисти здійснили стрибок з найбільшої в Європі повітряної кулі «Рекорд», з подальшою побудовою 2 фігур. Старт відбувся на аеродромі м. Біла Церква, а приземлилися парашутисти в смт Тараща. З корзини теплового аеростата, на висоті 3000 метрів, відокремилися 5 парашутистів і два повітряні фото- і відеооператори, щоб задокументувати рекордний стрибок. Відокремившись від корзини повітряної кулі 5 парашутистів у вільному падінні зібрали формацію і здійснили перебудову наступної фігури», - йдеться в повідомленні.

Рекорд, який, за твердженням КПТ в найближчому майбутньому увійде до Книги рекордів Гіннесса, відбувся завдяки пілотам Київського повітроплавного товариства Сергію СКАЛЬКУ і Юрію БЕЙДИКУ, а також президенту Національного реєстру рекордів Валентину ЩЕРБАЧОВУ. Встановлення світового рекорду в повітрі документували оператор Олексій ДРИГАЙЛО – майстер спорту, 5-разовий рекордсмен України, і Андрій ВЕСЕЛОВ (Росія) – капітан операторів парашутної Команди Світу. Рекорд зафіксував представник Національного реєстру рекордів України Віталій ЗОРІН.

Стрибок виконували парашутисти: Олег МАРТИНОВСЬКИЙ – майстер спорту міжнародного класу з парашутного спорту, рекордсмен світу, триразовий рекордсмен Книги рекордів Гіннесса, п`ятиразовий рекордсмен України з парашутної групової акробатики в класі «великі формації»; Катерина ЛОГГІНОВА – майстер спорту міжнародного класу з парашутного спорту, рекордсменка світу, триразова рекордсменка України з парашутної групової акробатикиі в класі «великі формації»; Ганна ВАЩЕНКО – чотириразова рекордсмен України з парашутної групової акробатики в класі «великі формації»; Олег ШАПОВАЛОВ – рекордсмен Книги рекордів Гіннесса, п`ятиразовий рекордсмен України з парашутної групової акробатики в класі «великі формації»; Петро РИЖІЛО – майстер спорту з парашутного спорту, п`ятиразовий рекордсмен України з парашутної групової акробатики в класі «великі формації».