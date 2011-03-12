Хей розповів, як битиме Кличка

Чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBA британець Девід Хей висловив надію на те, що володар поясів IBF/IBO і WBO Володимир Кличко не відмовиться від бою, контракт на який підписаний на початку поточного тижня, а також розповів, за рахунок чого планує здобути перемогу над українцем.

"Сподіваюся, Кличко розуміє, що фанати боксу більше не дозволять йому уникнути нашої зустрічі, - заявив Хей. - Ми з моїм менеджментом спочатку запропонували весь дохід ділити навпіл. Це логічно, і цей фактор не може стати причиною зриву угоди. Кілька разів українець намагався ухилитися, але в підсумку узяв ручку і поставив підпис під контрактом. Я дуже радий, що бій, до якого прагнув усі ці роки, нарешті відбудеться".

Хей вірить в те, що йому вдасться нейтралізувати головний козир Кличка - джеб.

"Мені допоможуть рухи головою, швидкість і хороша фізична форма, - зазначив Хей. - У Володимира давно не було суперника, що знаходиться у фізичній формі, яка дозволила б проскочити повз його джеб. Він дуже дієвий проти хлопців на зразок Сема Пітера - товстунів, що не набрали форму. Цей хлопець вийшов проти Кличка, не маючи будь-якого плану на бій, просто сподіваючись на те, що суперник видихнеться. Але це поганий план".

"Багато хто вважає, що у Володимира перевага у вазі, але мені цей момент бачиться інакше. У даному компоненті перевага на моєму боці. Я можу розвинути велику швидкість, а з таким бійцем Клички ніколи не стикався", - додав Хей.

Нагадаємо, що бій Кличко-Хей відбудеться 25 червня або 2 липня в Німеччині.

ТСН