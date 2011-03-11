Україна виграла бронзу на Чемпіонаті світу з біатлону (відео)
17:13, 11 березня 2011Спорт
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Чоловіча естафета
Чоловіча збірна України з біатлону у складі Олександра БІЛАНЕНКА, Андрія ДЕРЕЗЕМЛІ, Сергія СЕМЕНОВА та Сергія СЕДНЄВА здобула бронзові медалі в естафеті на Чемпіонаті світу, який проходить у Ханти-Мансійську (Росія).
Як передає кореспондент УНІАН, українська команда програла на фініші (відео) 28 секунд переможцям – збірній Норвегії. “Срібло” виборола збірна Росії з відставанням від лідера 13,4 секунди.
Сьогоднішня “бронза” стала вже другою нагородою для української збірної на цьогорічному Чемпіонаті світу. Як повідомляв УНІАН, 9 березня також бронзову медаль здобула Віта СЕМЕРЕНКО в індивідуальних перегонах серед жінок.
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