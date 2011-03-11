Україна виграла бронзу на Чемпіонаті світу з біатлону (відео)

Чоловіча збірна України з біатлону у складі Олександра БІЛАНЕНКА, Андрія ДЕРЕЗЕМЛІ, Сергія СЕМЕНОВА та Сергія СЕДНЄВА здобула бронзові медалі в естафеті на Чемпіонаті світу, який проходить у Ханти-Мансійську (Росія).

Як передає кореспондент УНІАН, українська команда програла на фініші (відео) 28 секунд переможцям – збірній Норвегії. “Срібло” виборола збірна Росії з відставанням від лідера 13,4 секунди.

Сьогоднішня “бронза” стала вже другою нагородою для української збірної на цьогорічному Чемпіонаті світу. Як повідомляв УНІАН, 9 березня також бронзову медаль здобула Віта СЕМЕРЕНКО в індивідуальних перегонах серед жінок.