Динамо - Манчестер Сіті: кульбіти Шовковського, "цирк" Мілевського і тріумф Шеви (фоторепортаж)

Київське «Динамо» вчора справдило прогнози букмекерів, здолавши в першому матчі 1/8 Ліги Європи фаворита нинішнього турніру – «Манчестер Сіті». У воротах «городян» розписалися Андрій Шевченко, який продовжує гонитву за іспанцем Раулем у списку найвлучніших єврокубкових снайперів, і Олег Гусєв.

Справжньою підтримкою для киян став переповнений стадіон ім. Валерія Лобановського.

Наставник біло-синіх Юрій Сьомін після матчу сердечно подякував «12-тому гравцю».

Тренер відзначив, що «Динамо» продемонструвало хороший футбол: «Ми дуже раді цій перемозі. Вона важка, але гідна. Ми грали у хороший футбол. Він був агресивним. Ми робили все те, про що домовлялися. Головне, що ми показали хорошу гру»

Отже безпрограшна серія динамівців у єврокубках становить нині сім матчів. Футболісти, однак, не схильні розслаблятися, оскільки усвідомлюють наскільки відповідальним і непростим буде поєдинок у відповідь на виїзді 17 березня. Про це свідчать і коментарі героїв учорашнього поєдинку.

Андрій Шевченко: «Ми зіграли тільки один матч. Можу сказати точно - в Англії буде зовсім інша гра. Я думаю, до неї потрібно буде ще сильніше підготуватися. Приємно, що команда сьогодні зіграла добре. І, напевно, принесла всім уболівальникам велике задоволення».

Олег Гусєв: «Навіть якби ми забили третій м`яч, це б нічого не вирішило. Все одно в Манчестері нас чекав би важкий матч. Але і 2:0 - непоганий результат. Ми задоволені, що виграли і з оптимізмом дивимося на матч у Манчестері».

Фото Володимира Гонтара, Олександра Синиці і Валерія Соловйова/УНІАН