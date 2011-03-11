Сьомін: перемога важка, але гідна

У грі з "Манчестер Сіті" київське "Динамо" зіграло у хороший футбол.

Про це після поєдинку заявив наставник українців Юрій Сьомін, пише dynamomania.com.

"Ми дуже раді цій перемозі. Вона важка, але гідна. Ми грали у хороший футбол. Він був агресивним. Ми робили все те, про що домовлялися. Головне, що ми показали хорошу гру", - сказав він.

На запитання, чи виправдала себе поява Хачеріді, тренер відповів: "Якщо виграли, виправдалося все!"

"Ми багато атакували та завдали багато ударів. Акценту на оборону не було", - пояснив Сьомін.

Також наставник подякував уболівальникам, які створили особливу атмосферу.

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