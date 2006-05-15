Шевченко залишає ”Мілан” заради сім`ї

Лідер атак міланського суперклубу Андрій Шевченко заявив на прес-конференції, що прийняв рішення все-таки покинути "Мілан".

На прес-конференції Шевченко повідомив таке: "Нема рації приховувати це. Я дійсно хочу покинути "Мілан". Я роблю це заради моєї сім’ї."

Про можливі причини свого рішення форвард сказав досить туманно, зіславшись на сімейні проблеми: "Причина - не в грошах і не в спортивному аспекті. У "Мілані" мене все влаштовує і нерозумно припускати, що моя заміна в матчі з "Ліворно" з наступними емоціями підштовхнули мене на те, щоб покинути "Мілан". Є тільки сімейні причини".

Що цікаво, раніше нічого схожого Шевченко не заявляв і, схоже, можна розцінювати, що Андрій прощається з "Міланом", хоча і залишив собі шанс для відступу: "Найближчим часом я повідомлю своє остаточне рішення", - закінчив Андрій.

Агент Оскар Даміані підтвердив факт переговорів між "Міланом" і лондонським "Челсі".

Крім цього, власник "Мілана" Сільвіо Берлусконі прокоментував останні події: "Шевченко хоче покинути Італію і грати в Англії".

Разом з тим, віце-президент "Мілана" Адріано Галліані заявив, що клуб не має наміру продавати свого форварда.

"Сільвіо Берлусконі ніколи не продавав гравця за гроші. У Шевченко діючий трирічний контракт. На наш погляд не має сенсу продавати гравця, що забив більше за всіх м’ячів у складі "Мілана" за останні 50 років. Він великий гравець. Я відповідально заявляю вболівальникам, що Шевченко не продамо, - пообіцяв Галліані.

Галліані додав, що галас навколо можливого переходу Шевченка з "Мілана" у "Челсі" триває вже кілька років, однак, український форвард дотепер грав за "Мілан".

"Нам не потрібні гроші Абрамовича, ми не прагнемо заробляти гроші на гравцях", - заявив Галліані.

Очевидно, доля форварда "Мілана" і лідера української збірної повинна вирішитися вже в найближчі дні. Швидше за все, Шевченко все-таки покине "Мілан".

Корреспондент