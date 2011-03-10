Динамо вперше зустрінеться з Манчестер Сіті у єврокубковому матчі

Київське "Динамо" приймає "Манчестер Сіті" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Команди зустрічаються вперше у турнірах під егідою УЄФА.

Для англійців це перший матч проти українських команд, в той же час кияни часто грали проти клубів з Англії, зазначає ТСН.

У 18 поєдинках із представниками Англії "Динамо" здобуло три виграші, п`ять разів зіграло внічию та 10 матчів програло (вдома кияни взяли три перемоги, чотири рази завдовольнилися мировою та двічі викидали білий прапор). Динамівцям ще не доводилося святкувати перемогу в Англії. Вони програли два останні матчі в Манчестері, поступившись "Манчестер Юнайтед".

Ліга Європи. 1/8 фіналу

Перший матч

ДИНАМО (Київ, Україна) - МАНЧЕСТЕР СІТІ (Англія)

22:05. Київ. Стадіон Динамо імені Валерія Лобановського

Головний арбітр: Флоріан Мейєр (Німеччина)

Історія протистояння

• Безпрограшна серія динамівців у єврокубках становить шість матчів. Востаннє вони капітулювали на полі "Шерифа" (0:2) в другому турі групового етапу Ліги Європи. Кияни не програвали в шести домашніх єврокубкових поєдинках, відколи 9 грудня 2009 року поступились "Барселоні" (1:2) на груповому етапі Ліги чемпіонів. Більш того, у трьох єврокубкових зустрічах на стадіоні імені Валерія Лобановського динамівці залишали власні ворота в недоторканності.

• "Сіті" не знає гіркоти поразки в чотирьох міжнародних матчах, однак його безвиграшна серія у єврокубках на виїзді налічує три поєдинки: манкуніанці спершу на груповій стадії поступилися на полі "Леха" та зіграли внічию в гостях у "Ювентуса", а потім - у першому виїзному матчі 1/16 фіналу - розійшлися миром із "Арісом".

Цифри та факти

• Це єдине протистояння 1/8 фіналу Ліги Європи, де зійшлися команди, які ніколи не грали у фіналі Кубку УЄФА.

• У проміжку між початком групового етапу Ліги Європи та 1/8 фіналу динамівський хавбек Роман Єременко записав на свій рахунок шість гольових передач. Більше результативних пасів, ніж він, у цьому розіграші не зробив ніхто.

• Форвард "Динамо" Артем Мілевський заробив 38 фолів після старту групового етапу Ліги Європи, що на 15 більше, ніж у найближчого "конкурента".

• Попередні шість матчів проти англійських суперників для Сьоміна були не надто вдалими. Він на чолі московського "Локомотива" програв удома та на виїзді "Лідсу", після чого зазнав поразки та зіграв унічию з "Арсеналом". У часи свого першого пришестя в "Динамо" він поступився в гостях тому ж "Арсеналу" та розійшовся із ним миром у рідних стінах.

• Наставник англійського клубу Роберто Манчіні двічі зустрічався з "Динамо" як гравець "Лаціо" на груповій стадії Ліги чемпіонів-1999/2000. Команда італійця відсвяткувала перемогу в Римі (2:1) і в Києві (1:0).