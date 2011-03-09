Тоттенхем і Шальке вийшли в 1/4 Ліги чемпіонів

23:36, 09 березня 2011
Спорт
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Наступні ігрові дні - через тиждень

Закінчилися сьогоднішні матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів УЄФА

Тоттенхем - Мілан 0:0 (Перший матч 1:0)

Шальке 04 - Валенсія 3:1 (1:1)

Нагадаємо, що вчора зіграли

Шахтар - Рома 3:0 (3:2)

Барселона - Арсенал 3:1 (1:2)

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Наступні матчі-відповіді 1/8 відбудуться

15 березня

МЮ - Марсель (0:0)

Баварія - Інтер (1:0)

16 березня

Челсі - Копенгаген (2:0)

Реал Мадрид - Ліон (1:1)

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