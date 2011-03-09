Тоттенхем і Шальке вийшли в 1/4 Ліги чемпіонів

Наступні ігрові дні - через тиждень

Закінчилися сьогоднішні матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів УЄФА Тоттенхем - Мілан 0:0 (Перший матч 1:0) Шальке 04 - Валенсія 3:1 (1:1) Нагадаємо, що вчора зіграли Шахтар - Рома 3:0 (3:2) Барселона - Арсенал 3:1 (1:2) *** Наступні матчі-відповіді 1/8 відбудуться 15 березня МЮ - Марсель (0:0) Баварія - Інтер (1:0) 16 березня Челсі - Копенгаген (2:0) Реал Мадрид - Ліон (1:1)

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