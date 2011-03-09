Тоттенхем і Шальке вийшли в 1/4 Ліги чемпіонів
23:36, 09 березня 2011Спорт
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Наступні ігрові дні - через тиждень
Закінчилися сьогоднішні матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів УЄФА
Тоттенхем - Мілан 0:0 (Перший матч 1:0)
Шальке 04 - Валенсія 3:1 (1:1)
Нагадаємо, що вчора зіграли
Шахтар - Рома 3:0 (3:2)
Барселона - Арсенал 3:1 (1:2)
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Наступні матчі-відповіді 1/8 відбудуться
15 березняМЮ - Марсель (0:0)
Баварія - Інтер (1:0)
16 березняЧелсі - Копенгаген (2:0)
Реал Мадрид - Ліон (1:1)
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