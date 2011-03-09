Тренер "Арсеналу" вдався до непристойних висловів
19:23, 09 березня 2011Спорт
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УЄФА покарає Венгера і Насрі
|Арсен Венгер
Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Арсенал програв Барселоні на її полі 3:1. На 56-й хвилині швейцарський суддя Массімо Бузакка видалив ван Персі за удар після свистка, а на 71-й хвилині призначив пенальті, який став урешті вирішальним для виходу Барселони до 1/4.
Тренер Арсеналу підійшов до судді одразу після гри, а на післяматчевій прес-конференції назвав рішення видалити ван Персі "ганебним". Насрі покарають за пост в твіттері: "Бузакка кращий... пфф". УЄФА відкрив дисциплінарні справи. Обом ставиться неналежна поведінка. Обидві справи контрольно-дисциплінарна інстанція УЄФА розгляне 17 березня.
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