Тренер "Арсеналу" вдався до непристойних висловів

УЄФА звинуватила головного тренера лондонського "Арсеналу" Арсена Венгера і півзахисника клубу Саміра Насрі у використанні "непристойних висловів" щодо судді після програного "Барселоні" матчу Ліги чемпіонів у вівторок.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Арсенал програв Барселоні на її полі 3:1. На 56-й хвилині швейцарський суддя Массімо Бузакка видалив ван Персі за удар після свистка, а на 71-й хвилині призначив пенальті, який став урешті вирішальним для виходу Барселони до 1/4.

Тренер Арсеналу підійшов до судді одразу після гри, а на післяматчевій прес-конференції назвав рішення видалити ван Персі "ганебним". Насрі покарають за пост в твіттері: "Бузакка кращий... пфф". УЄФА відкрив дисциплінарні справи. Обом ставиться неналежна поведінка. Обидві справи контрольно-дисциплінарна інстанція УЄФА розгляне 17 березня.