Українка отримала бронзову медаль на чемпіонаті світу з біатлону
15:57, 09 березня 2011Спорт
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Поступилася лідеру 2 хвилини 52 секунди
Українка Віта СЕМЕРЕНКО отримала бронзову медаль в індивідуальній гонці на 15 кілометрів на чемпіонаті світу з біатлону в російському Ханти-Мансійську.
В ході змагань українка припустилася трьох промахів і поступилася лідеру – представниці Швеції Хелєн ЕКХОЛЬМ - 2 хвилини 52 секунди.
Друге місце – у німкені Тіни БАХМАН.
Нинішня медаль стала першою, заробленою українськими спортсменами на цьогорічному чемпіонаті світу і перша особиста медаль на чемпіонатах світу для В.СЕМЕРЕНКО за її кар’єру.
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