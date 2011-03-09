Українка отримала бронзову медаль на чемпіонаті світу з біатлону

Українка Віта СЕМЕРЕНКО отримала бронзову медаль в індивідуальній гонці на 15 кілометрів на чемпіонаті світу з біатлону в російському Ханти-Мансійську.

В ході змагань українка припустилася трьох промахів і поступилася лідеру – представниці Швеції Хелєн ЕКХОЛЬМ - 2 хвилини 52 секунди.

Друге місце – у німкені Тіни БАХМАН.

Нинішня медаль стала першою, заробленою українськими спортсменами на цьогорічному чемпіонаті світу і перша особиста медаль на чемпіонатах світу для В.СЕМЕРЕНКО за її кар’єру.