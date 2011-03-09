Екс-гравця Шахтаря звинувачують у згвалтуванні

Вчора вранці поліція Марселя затримала бразильського екс-нападника "Шахтаря" Брандау, який нині виступає за "Марсель", в його будинку. Футболіста взяли під варту за обвинуваченням у справі про згвалтування. За словами дівчини, що подала заяву до поліції, все сталося 2 березня в машині футболіста, коли він підвозив її додому з нічного клубу.

На сайті "Марселя" з`явилася інформація, що Брандау повідомив клуб про неможливість бути присутнім на тренуваннях. Від подальших коментарів приватного життя свого гравця клуб утримується, закликаючи дотримуватися принципу презумпції невинності.

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