Екс-гравця Шахтаря звинувачують у згвалтуванні
14:13, 09 березня 2011Спорт
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Футболіста взяли під варту
Вчора вранці поліція Марселя затримала бразильського екс-нападника "Шахтаря" Брандау, який нині виступає за "Марсель", в його будинку. Футболіста взяли під варту за обвинуваченням у справі про згвалтування. За словами дівчини, що подала заяву до поліції, все сталося 2 березня в машині футболіста, коли він підвозив її додому з нічного клубу.
На сайті "Марселя" з`явилася інформація, що Брандау повідомив клуб про неможливість бути присутнім на тренуваннях. Від подальших коментарів приватного життя свого гравця клуб утримується, закликаючи дотримуватися принципу презумпції невинності.
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