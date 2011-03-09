Квиткова лотерея Євро-2012 відбудеться в 93 етапи

Лотерея УЄФА, яка визначить щасливчиків, що отримають право на викуп квитків на матчі Євро-2012, відбудеться в 93 етапи і на додачу в закритому режимі. Про це в коментарі Інформаційному центру «Україна-2012» заявив директор департаменту з планування та продажу квитків УЄФА Педро Корреа.

«Після завершення етапу замовлення квитків (31 березня) настане період сортування та обробки інформації. Сьогоднішня кількість замовлених перепусток свідчить про те, що бажаючих їх придбати в кілька разів перевищує кількість самих білетів. Тому право на купівлю буде визначено шляхом комп’ютерної лотереї. Але оскільки мова йде про замовлення на різні поєдинки і квитки різної цінової категорії, фактично будуть проведені лотереї на кожен з 31 матчів, на додачу по кожній з трьох категорій окремо. Тобто відбудеться загалом 93 лотереї», – пояснив пан Корреа.

За його словами, ця процедура відбудеться у Швейцарії в присутності нотаріуса, водночас відкритої трансляції УЄФА не передбачає. Не називає і точної дати проведення розіграшу квитків – відомо, що він відбудеться орієнтовно в другій половині квітня цього року. Наголошується, що лотереї відбудуться чесно і прозоро.

Тоді й визначаться щасливі власники квитків на матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Загалом, готуючи до продажу близько 1,4 мільйони квитків, УЄФА наголошує, що розраховує на 95% відвідуваність матчів. Якщо від загальної маси відняти такі категорії, як сім’я УЄФА, VIP-гості, пакети гостинності, інформаційні партнери, комерційні особи, національні федерації, у вільний продаж надійде лише 41% – тобто 500 тисяч квитків.