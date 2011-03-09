Ахметов поставив «гірникам» нове завдання

"Шахтар" має завдання - вийти до півфіналу Ліги чемпіонів. Про це після гри з "Ромою" заявив президент "Шахтаря" Рінат Ахметов.

"До гри я казав, що шанси - 50 на 50 на нашу користь. За рахунку 1:0, щоб вилетіти, нам потрібно було пропустити три м`ячі. Тобто не можна сказати, що пенальті був переломним моментом. Але в той же час це було б дуже неприємно.

У чвертьфіналі хочу бачити ту команду, яку ми пройдемо. Ми ставитимемо перед собою мету вийти в півфінал Ліги чемпіонів.

Я розумію, що це зробити дуже непросто. У чвертьфіналі гратимуть найіменитіші клуби. Розумію, що вони будуть фаворитами. Але у них великі традиції, а у нас великі амбіції".

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