Шахтар вийшов до 1/4 Ліги Чемпіонів
Суперника дізнаються за тиждень
Донецький "Шахтар" впевнено переміг італійську "Рому" у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Маючи перевагу після першої зустрічі (3:2), підопічні Мірчі Луческу прекрасно відіграли домашній матч, забивши у ворота римлян три "сухих" м`ячі.
На 19-й хвилині Вілліан дуже небезпечно прострілив з лівого флангу і м`яч рикошетом від стійки влетів у сітку. М`яч записано на рахунок Хюбшмана, оскільки міліметровий дотик чеха дезорієнтував воротаря "Роми".
На 28-й хвилині Мхітарян у штрафному майданчику руками прихопив суперника за футболку. Вебб призначив 11-метровий. Боррієлло відверто невдало пробив пенальті і П`ятов впорався з його ударом.
На 59-й хвилині Вілліан розкішним ударом з кута штрафного майданчика зняв павутину з "дев`ятки" воріт Доні.
Жирну крапку у протистоянні "Шахтаря" і "Роми" поставив Едуардо на 89-й хвилині. Хорват обікрав захисника і відправив м`яч у сітку.
Рахунок двоматчевого протистояння - 6:2 - засвідчує про тотальну перевагу "гірників" над "вовками".
Суперника по чвертьфіналу "Шахтар" дізнається 18 березня.