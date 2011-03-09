Шахтар вийшов до 1/4 Ліги Чемпіонів

Донецький "Шахтар" впевнено переміг італійську "Рому" у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Маючи перевагу після першої зустрічі (3:2), підопічні Мірчі Луческу прекрасно відіграли домашній матч, забивши у ворота римлян три "сухих" м`ячі.

На 19-й хвилині Вілліан дуже небезпечно прострілив з лівого флангу і м`яч рикошетом від стійки влетів у сітку. М`яч записано на рахунок Хюбшмана, оскільки міліметровий дотик чеха дезорієнтував воротаря "Роми".

На 28-й хвилині Мхітарян у штрафному майданчику руками прихопив суперника за футболку. Вебб призначив 11-метровий. Боррієлло відверто невдало пробив пенальті і П`ятов впорався з його ударом.

На 59-й хвилині Вілліан розкішним ударом з кута штрафного майданчика зняв павутину з "дев`ятки" воріт Доні.

Жирну крапку у протистоянні "Шахтаря" і "Роми" поставив Едуардо на 89-й хвилині. Хорват обікрав захисника і відправив м`яч у сітку.

Рахунок двоматчевого протистояння - 6:2 - засвідчує про тотальну перевагу "гірників" над "вовками".

Суперника по чвертьфіналу "Шахтар" дізнається 18 березня.

ТСН