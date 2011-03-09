Динамо з Манчестером розсудять німці

Стала відома бригада арбітрів, яка призначена УЄФА для роботи на першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи «Динамо», - «Манчестер Сіті». Як повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо Київ", усі шестеро рефері представляють Німеччину.

Отже, арбітром у полі буде 42-річний Флоріан Мейєр (Florian Meyer). Суддівством на професійному рівні Мейєр зайнявся в 1996 році, а вже в 2002 році отримав статус арбітра ФІФА. За цей період арбітр працював на 58 матчах в турнірах під егідою УЄФА, з них 17 – у Лізі Європи. Київські уболівальники футболу пам`ятають Мейєра за роботою в грудні 2008 року на матчі групового турніру Ліги чемпіонів «Динамо» - «Фенербахче» (1:0). Також рефері обслуговував єврокубкові поєдинки «Металіст» - «Сампдорія» і «Шахтар» - «Динамо» (Загреб), матч збірних України і Латвії. Спільне в них – всі ігри закінчилися перемогами команд з України.

Асистенти арбітра – Холгер Хеншель (Holger Henschel) і Крістоф Борнхост (Christoph Bornhorst). Асистенти арбітра за воротами – Марк Сіманн (Marc Seemann) і Крістіан Дінгерт (Christian Dingert). Четвертий арбітр Бабак Рафаті (Babak Rafati).

Делегатом УЄФА на матч «Динамо» - «Манчестер Сіті» призначений Арно Саргсян (Arno P. Sargsyan) з Вірменії, а роботу бригади арбітрів оцінить суддівський спостерігач УЄФА Кірос Георгіо (Kyros Georgiou), що представляє Кіпр.