Ахметов розповів, як привітає президента «Роми» з 8 березня

Президент "Шахтаря" поки що не думає про можливих суперників у наступній стадії Ліги чемпіонів. Рінат Ахметов сконцентрований на сьогоднішній грі.

"Я б хотів, щоб у матчі з "Ромою" мої футболісти показали свої найкращі якості, зробили все можливе і неможливе, щоб вийти в ¼ фіналу турніру. Коли це станеться ми з вами поговоримо про потенційних суперників і про все решту.", - цитує Ахметова Gazeta.ua.

Матч пройде у Міжнародний жіночий день. Президентом "Роми" є жінка - Розелла Сенсі.

"Ми з нею особисто не знайомі. Як я привітаю її з 8 березня? Треба виграти гру. Мені здається, що це буде гарне привітання. Також побажаю команді успіху в чемпіонаті Італії."

Нагадаємо, матч "Шахтар" - "Рома" пройде сьогодні на "Донбас Арені". Початок о 21:45. Пряма трансляція на каналі ТРК "Україна". Гру судитиме Говард Вебб.