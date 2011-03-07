Луческу: "Рома" їде сюди брати реванш

Головний тренер футбольної команди «Шахтар» (Донецьк) Мірча ЛУЧЕСКУ запевняє, що у команди «гірників» немає проблем перед завтрашнім у відповідь матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА з італійською «Ромою».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

«Можу сказати, що команда перебуває в робочому настрої, готова боротися із супротивником. Всі тренуються, настрій у хлопців добрий», - зазначив тренер.

При цьому М. ЛУЧЕСКУ уточнив, що лише захисник Олександр КУЧЕР через травми не зможе зіграти проти італійців.

Наставник «Шахтаря» повідомив, що його команда «непогано попрацювала на тренуваннях» і їй «буде що протиставити суперникові».

«Рома» приїде сюди з метою взяти реванш, матч буде важким, але ми сподіваємося виграти», - підкреслив він. (У першому матчі на полі "Роми" "Шахтар" виграв 3:2).

Відповідаючи на запитання, чи має для нього значення, який арбітр судитиме матч, М.ЛУЧЕСКУ сказав, що «це не так важливо». «Всі матчі цього етапу Ліги чемпіонів обслуговують рефері високого класу. Ми понад усе сподіваємося на наших гравців, вони досвідчені: 6-7 років досвіду в європейських кубках», - підкреслив тренер.

Він додав, що вже оглянув поле стадіону «Донбас Арена», на якому пройде матч, і залишився задоволеним відмінним станом газону.

М.ЛУЧЕСКУ також висловив надію, що увечері 8 березня підтримати «Шахтар» на стадіон прийде чимало жінок.

«Сподіваюся, що на стадіоні буде багато жінок – вони дуже хороші уболівальники. Для них буде хорошим подарунком наша перемога», – зауважив тренер і висловив упевненість, що «завтра буде дуже цікавий матч».