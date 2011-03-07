Відбувся дитячий турнір з боксу, присвячений пам’яті Шухевича

У Луцьку відбувся Перший дитячий турнір з боксу, присвячений пам’яті головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.

Як передає кореспондент УНІАН, змагання проходили серед юнаків 1997-2000 років народження.

Турнір став можливим за підтримки Волинської обласної організації ВО «Свобода», Волинської обласної федерації аматорського кікбоксингу – версія «IAKSA» та Луцького дитячо-юнацького клубу «Золота рукавичка».

Його проведення благословив священик парафії Рівноапостольної Княгині Ольги УПЦ КП отець ОЛЕКСАНДР. Юних боксерів привітали голова Братства вояків ОУН-УПА Волинського краю імені полковника Клима Савура Василь КУШНІР, голова технічної комісії Федерації боксу України Геннадій ВАЙНЕР та інші. Під час відкриття турніру пролунали патріотичні пісні у виконанні представників "Пласт".

За призи турніру змагалися 84 боксери з Волинської та Рівненської областей.

"Не даремне наш турнір присвячений Герою України Роману Шухевичу. Адже його життєвий шлях є прикладом для наслідування багатьох поколінь молодих українців. Він був спортсменом, ідеологом і натхненником боротьби”, - зазначив у вітальному слові голова Луцької міської організації ВО «Свобода» Святослав БОРУЦЬКИЙ.