Хей підтвердив, що бій з Кличком відбудеться

Британський боксер Девід Хей підтвердив, що бій за звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF і WBO проти українця Володимира Кличка відбудеться влітку 2011 року, повідомляє Бі-бі-сі. Очікується, що бій Кличко - Хей пройде 25 червня або 2 липня. "Контракт нарешті переді мною, і я не можу дочекатися моменту, щоб підписати його. Бій буде 25 червня або 2 липня, будь-який день мені підходить. Цей поєдинок має побачити кожен фанат боксу і спорту. Кличка багато хто вважає кращим у світі в суперважкій вазі, а я - чемпіон за версією WBA", - сказав 30-річний британець.

Ймовірно, місцем бою буде обраний один з трьох стадіонів у Німеччині: у Дортмунді, Гельзенкірхені або Кайзерслаутерні.