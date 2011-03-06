Результати 20-го туру Чемпіонату України з футболу

Дві нічиї в завершальний день

Сьогоднішніми матчами закінчився 20-й тур Чемпіонату України з футболу Дніпро - Таврія 2:2 (Селезньов 78, Стринич 81 - Платон 33, Фещук 86) Арсенал - Карпати 2:2 (Мазілу 50, Гусєв 56 - Балажиц 64, Милошевич 90+2) Нагадаємо, що раніше зіграли ПФК Севастополь - Шахтар 0:1 (Луїс Адріано 90+5) Металург З - Іллічівець 0:4 (Антонов 11, 76, Путівцев 24, Кривошєєнко 70) Зоря - Волинь 3:0 (Лазарович 38, Білий 52, Касьян 79) Металург Д - Динамо 0:2 (Попов 25, Ярмоленко 30) Кривбас - Оболонь 2:2 (Іващенко 15, 46 - Мандзюк 4, Панас 63) Ворскла - Металіст 0:0 *** Матчі 21-го туру відбудуться 11 березня Оболонь (23) - Металург З (10) 12 березня Металург Д (22) - Севастополь (14) Таврія (24) - Кривбас (19) Волинь (28) - Арсенал (26) 13 березня Іллічівець (21) - Зоря (22) Карпати (33) - Шахтар (55) Металіст (39) - Дніпро (36) Динамо (43) - Ворскла (24)

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