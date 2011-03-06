Результати 20-го туру Чемпіонату України з футболу
Дві нічиї в завершальний день
Сьогоднішніми матчами закінчився 20-й тур Чемпіонату України з футболу
Дніпро - Таврія 2:2 (Селезньов 78, Стринич 81 - Платон 33, Фещук 86)
Арсенал - Карпати 2:2 (Мазілу 50, Гусєв 56 - Балажиц 64, Милошевич 90+2)
Нагадаємо, що раніше зіграли
ПФК Севастополь - Шахтар 0:1 (Луїс Адріано 90+5)
Металург З - Іллічівець 0:4 (Антонов 11, 76, Путівцев 24, Кривошєєнко 70)
Зоря - Волинь 3:0 (Лазарович 38, Білий 52, Касьян 79)
Металург Д - Динамо 0:2 (Попов 25, Ярмоленко 30)
Кривбас - Оболонь 2:2 (Іващенко 15, 46 - Мандзюк 4, Панас 63)
Ворскла - Металіст 0:0
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Матчі 21-го туру відбудуться
11 березня
Оболонь (23) - Металург З (10)
12 березня
Металург Д (22) - Севастополь (14)
Таврія (24) - Кривбас (19)
Волинь (28) - Арсенал (26)
13 березня
Іллічівець (21) - Зоря (22)
Карпати (33) - Шахтар (55)
Металіст (39) - Дніпро (36)
Динамо (43) - Ворскла (24)