Збірна України з тенісу зрівнює рахунок у змаганні на Кубок Девіса

Збірна України з тенісу зрівнює рахунок у матчі на Кубок Девіса зі збірною Голландії перед вирішальною другою грою завершального третього ігрового дня у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, у першій зустрічі, яка щойно завершилася у спортивному комплексі «Локомотив», українець Сергій СТАХОВСЬКИЙ переміг голландця Джесса ХУТА ГАЛУНГА з рахунком 3:2 (6:1, 6:4, 3:6, 6:7, 6:4).

Таким чином, загальний рахунок зустрічі Україна - Голландія у першій групі Євро-Африканської зони перед вирішальним поєдинок останньої пари 2:2. У грі, яка має розпочатися незабаром, зустрінуться Ілля МАРЧЕНКО (Україна) та Робін ХААСЕ (Голландія).

Як повідомляв УНІАН, у разі виграшу збірній України відкривається перспектива змагань за вихід до світової групи Кубка Девіса. Тоді на українських тенісистів очікує гра з командою Південно-Африканської Республіки та гра плей-офф, а в разі програшу – матчі за виживання у першій групі Євро-Африканської зони.