Експерти УЄФА побачили прогрес в будівництві стадіону у Львові

Операційний директор УЄФА Events S.A Мартін КАЛЛЕН відзначає суттєвий прогрес в будівництві стадіону у Львові до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, про це він сказав вчора у Львові після того, як разом із делегатом президента УЄФА з питань Євро-2012, членом Виконкому УЄФА Франтішеком ЛАВРИНЦЕМ оглянув будівництво нового стадіону.

«За час мого останнього візиту на стадіон, а це було кілька місяців тому, на будівельному майданчику відбулися значні зміни. Бачу, що є прогрес, стадіон виглядає уже зовсім по-іншому”, - сказав М.КАЛЛЕН.

За його словами, “нас запевнили, що стадіон буде зданий в експлуатацію до кінця вересня, на три місяці пізніше, ніж нам попередньо говорили”. “Але після сьогоднішньої зустрічі бачимо, що це реалістичніша дата, і ми впевнені, що стадіон буде збудований до кінця вересня», - зазначив М.КАЛЛЕН.