Футболістам заборонили надягати на матчі снуди
09:19, 06 березня 2011Спорт
4979
Щоб не вдавилися
Керівництво світового футболу заборонило гравцям носити під час матчів шарфи-коміри "снуди", що стало модними.
Дедалі більше спортсменів надягають їх у холодну погоду, проте Міжнародна рада футбольних асоціацій заявила, що це небезпечно під час змагань. Припускають, що гравець може схопити суперника за снуд на бігу і вдавити.
В Англії думки щодо цих шарфів розділилися: їх особливо полюбили гравці "Манчестер Сіті", а тренер "Манчестер Юнайтед" сер Алекс Фергюсон сказав, що "справжні чоловіки снудів не носять".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter