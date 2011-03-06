Футболістам заборонили надягати на матчі снуди

Керівництво світового футболу заборонило гравцям носити під час матчів шарфи-коміри "снуди", що стало модними.

Дедалі більше спортсменів надягають їх у холодну погоду, проте Міжнародна рада футбольних асоціацій заявила, що це небезпечно під час змагань. Припускають, що гравець може схопити суперника за снуд на бігу і вдавити.

В Англії думки щодо цих шарфів розділилися: їх особливо полюбили гравці "Манчестер Сіті", а тренер "Манчестер Юнайтед" сер Алекс Фергюсон сказав, що "справжні чоловіки снудів не носять".