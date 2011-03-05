Збірна України поступилася голландцям

Збірна України з тенісу у другий ігровий день поступилася голландській збірній у матчі на Кубок Девіса у першій групі Євро-Африканської зони.

Як передає кореспондент УНІАН, гра пари Сергій СТАХОВСЬКИЙ - Серій БУБКА проти голландців Тьємо Де БАККЕРА та Робіна ХААСЕ, яка відбулася сьогодні у Харкові, завершилася з рахунком 3:1 на користь гостей (7-6, 6-7, 6-4 7-6).

Таким чином, загальний рахунок матчу після двох ігрових днів - 2:1 на користь голландської збірної.

У неділю, 6 березня, на вирішальному етапі в одиночних розрядах змагатимуться С.СТАХОВСЬКИЙ проти Т.БАККЕРА та Ілля МАРЧЕНКО проти Р.ХААСЕ.

У разі виграшу збірній України відкривається перспектива змагань за вихід до світової групи. Тоді на українських тенісистів очікує гра з командою Південно-Африканської Республіки та гра плей-офф, а в разі програшу – матчі за виживання у першій групі Євро-Африканської зони.