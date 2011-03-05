Результати матчів 29-го туру англійської Прем'єр-ліги

Арсенал втрачає очки

Закінчилися сьогоднішні матчі 29-го туру англійської Прем`єр-ліги. Бірмінгем - Вест Бромвич 1:3 (Босежур 48 - Мулумбу 47, Моррісон 57, Шарнер 71) Болтон - Астон Вілла 3:2 (Кахілл 44, 75, Класніч 86 - Бент 15, Олбрайтон 64) Фулхем - Блекберн 3:2 (Дафф 36, 58, Замора 89 пен. - Ханлі 44, Хойлетт 66) Ньюкасл - Евертон 1:2 (Бест 22 - Осман 30, Ягієлка 35) Вест Хем - Сток Сіті 3:0 (Ба 20, да Кошта 28, Хітцльшпергер 84) Арсенал - Сандерленд 0:0 Манчестер Сіті - Віган 1:0 (Сільва 38) Тур продовжать завтра... Ліверпуль (39) - МЮ (60) Вулверхемптон (28) - Тоттенхем (47) ... і завершать 7 березня Блекпул (32) - Челсі (48) Крім того, 9 березня буде зіграний пропущений матч 19-го туру Евертон - Бірмінгем

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