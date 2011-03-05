Результати матчів 29-го туру англійської Прем'єр-ліги
20:42, 05 березня 2011Спорт
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Арсенал втрачає очки
Закінчилися сьогоднішні матчі 29-го туру англійської Прем`єр-ліги.
Бірмінгем - Вест Бромвич 1:3 (Босежур 48 - Мулумбу 47, Моррісон 57, Шарнер 71)
Болтон - Астон Вілла 3:2 (Кахілл 44, 75, Класніч 86 - Бент 15, Олбрайтон 64)
Фулхем - Блекберн 3:2 (Дафф 36, 58, Замора 89 пен. - Ханлі 44, Хойлетт 66)
Ньюкасл - Евертон 1:2 (Бест 22 - Осман 30, Ягієлка 35)
Вест Хем - Сток Сіті 3:0 (Ба 20, да Кошта 28, Хітцльшпергер 84)
Арсенал - Сандерленд 0:0
Манчестер Сіті - Віган 1:0 (Сільва 38)
Тур продовжать завтра...Ліверпуль (39) - МЮ (60)
Вулверхемптон (28) - Тоттенхем (47)
... і завершать 7 березня
Блекпул (32) - Челсі (48)
Крім того, 9 березня буде зіграний пропущений матч 19-го туруЕвертон - Бірмінгем
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