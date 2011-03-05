Результати матчів 29-го туру англійської Прем'єр-ліги

20:42, 05 березня 2011
Спорт
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Арсенал втрачає очки

Закінчилися сьогоднішні матчі 29-го туру англійської Прем`єр-ліги.

Бірмінгем - Вест Бромвич 1:3 (Босежур 48 - Мулумбу 47, Моррісон 57, Шарнер 71)

Болтон - Астон Вілла 3:2 (Кахілл 44, 75, Класніч 86 - Бент 15, Олбрайтон 64)

Фулхем - Блекберн 3:2 (Дафф 36, 58, Замора 89 пен. - Ханлі 44, Хойлетт 66)

Ньюкасл - Евертон 1:2 (Бест 22 - Осман 30, Ягієлка 35)

Вест Хем - Сток Сіті 3:0 (Ба 20, да Кошта 28, Хітцльшпергер 84)

Арсенал - Сандерленд 0:0

Манчестер Сіті - Віган 1:0 (Сільва 38)

Тур продовжать завтра...

Ліверпуль (39) - МЮ (60)

Вулверхемптон (28) - Тоттенхем (47)

... і завершать 7 березня

Блекпул (32) - Челсі (48)

Крім того, 9 березня буде зіграний пропущений матч 19-го туру

Евертон - Бірмінгем

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