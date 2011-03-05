Кличко знову скасував бій

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBO, IBO і IBF Володимир КЛИЧКО скасував призначений на 30 квітня захист титулу у двобої проти британського боксера Дерека ЧИСОРІ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду Братів Кличків.

Лікар В.КЛИЧКА Ганс-Вільгельм МЮЛЛЕР-ВОЛЬФАРТ наголосив, що «про фізичне навантаження й інтенсивну підготовку спортсмена найближчим часом не може бути й мови».

«Клінічна картина така, що важко передбачити точні терміни повного одужання. Занадто ризиковано знову починати тренування і тим більше - виходити на ринг у квітні», - сказав він.

У свою чергу В.КЛИЧКО вибачився перед уболівальниками та запевнив, що найближчим часом повернеться на ринг.

«Я вибачаюсь перед усіма уболівальниками, які вже купили квитки й з нетерпінням чекають цей двобій. Для мене арена в Мангеймі має символічне значення - я тричі боксував там, у 2006 став чемпіоном світу. Але я налаштований оптимістично й переконаний, що в недалекому майбутньому там усе ж таки відбудеться визначна спортивна подія», - зазначив В.КЛИЧКО.

Як відомо, спершу запланований на 11 грудня 2010 року бій не відбувся через травму українського боксера. Було вирішено провести двобій 30 квітня.