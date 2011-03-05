Результати матчів 20-го туру Чемпіонату України з футболу

18:45, 05 березня 2011
Спорт
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Динамо везе з Донецька три очки

Закінчилися сьогоднішні матчі 20-го туру Чемпіонату України з футболу

Зоря - Волинь 3:0 (Лазарович 38, Білий 52, Касьян 79) 

Металург Д - Динамо 0:2 (Попов 25, Ярмоленко 30)

Кривбас - Оболонь 2:2 (Іващенко 15, 46 - Мандзюк 4, Панас 63)

Ворскла - Металіст 0:0

Нагадаємо, що раніше зіграли

ПФК Севастополь - Шахтар 0:1 (Луїс Адріано 90+5)

Металург З - Іллічівець 0:4 (Антонов 11, 76, Путівцев 24, Кривошєєнко 70)

...а завтра тур завершать

Дніпро (35) - Таврія (23)

Арсенал (25) - Карпати (32)

 

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