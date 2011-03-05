Результати матчів 20-го туру Чемпіонату України з футболу
18:45, 05 березня 2011Спорт
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Динамо везе з Донецька три очки
Закінчилися сьогоднішні матчі 20-го туру Чемпіонату України з футболу
Зоря - Волинь 3:0 (Лазарович 38, Білий 52, Касьян 79)
Металург Д - Динамо 0:2 (Попов 25, Ярмоленко 30)
Кривбас - Оболонь 2:2 (Іващенко 15, 46 - Мандзюк 4, Панас 63)
Ворскла - Металіст 0:0
Нагадаємо, що раніше зіграли
ПФК Севастополь - Шахтар 0:1 (Луїс Адріано 90+5)
Металург З - Іллічівець 0:4 (Антонов 11, 76, Путівцев 24, Кривошєєнко 70)
...а завтра тур завершать Дніпро (35) - Таврія (23)
Арсенал (25) - Карпати (32)
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