Результати матчів 20-го туру Чемпіонату України з футболу

Динамо везе з Донецька три очки

Закінчилися сьогоднішні матчі 20-го туру Чемпіонату України з футболу Зоря - Волинь 3:0 (Лазарович 38, Білий 52, Касьян 79) Металург Д - Динамо 0:2 (Попов 25, Ярмоленко 30) Кривбас - Оболонь 2:2 (Іващенко 15, 46 - Мандзюк 4, Панас 63) Ворскла - Металіст 0:0 Нагадаємо, що раніше зіграли ПФК Севастополь - Шахтар 0:1 (Луїс Адріано 90+5) Металург З - Іллічівець 0:4 (Антонов 11, 76, Путівцев 24, Кривошєєнко 70) ...а завтра тур завершать Дніпро (35) - Таврія (23) Арсенал (25) - Карпати (32)

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