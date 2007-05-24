У неділю до Києва приїде 28 тисяч уболівальників ”Шахтаря”

З Донецької області до Києва на фінал Кубку України з футболу 27 травня приїде близько 28 тис. болільників.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ФК "Шахтар", 26 травня до Києва вирушать понад 80 автобусів і три спецпоїзди з болільниками "Шахтаря".

В прес-службі уточнили, що до прихильників "Шахтаря" з Донецької області приєднаються також болільники з Харківської, Дніпропетровської та інших областей України.

Планується, що донецькі болільники розмістяться в чотирнадцяти секторах Національного спорткомплексу "Олімпійський": на вісьмох верхніх і шістьох нижніх ярусах.