У неділю до Києва приїде 28 тисяч уболівальників ”Шахтаря”
16:33, 24 травня 2007Спорт
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Формуються автобуси і спецпотяги
З Донецької області до Києва на фінал Кубку України з футболу 27 травня приїде близько 28 тис. болільників.
Як повідомили УНІАН в прес-службі ФК "Шахтар", 26 травня до Києва вирушать понад 80 автобусів і три спецпоїзди з болільниками "Шахтаря".
В прес-службі уточнили, що до прихильників "Шахтаря" з Донецької області приєднаються також болільники з Харківської, Дніпропетровської та інших областей України.
Планується, що донецькі болільники розмістяться в чотирнадцяти секторах Національного спорткомплексу "Олімпійський": на вісьмох верхніх і шістьох нижніх ярусах.
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