Алієв обійшовся Динамо в 7,5 мільйона євро

Перехід з "Локомотива" до "Динамо" Олександра Алієва коштував киянам 7,5 мільйонів євро, що на 500 тисяч дешевше за суму його тансферу до Москви.

Про це пише російське видання "Советский спорт".

"Можна сказати, що "Локомотив" компенсував частину своїх витрат за Алієва. У даному випадку важлива не стільки втрата грошей, скільки те, що ми придбали такого якісного гравця", - сказав Ігор Суркіс.

"Мову в даному випадку треба вести не про гроші, а про те, що ми дуже хотіли взяти цього футболіста, але на реальних умовах", - додав він.

За словами президента "Динамо", нещодавній транш "Локомотива" за трансфер Алієва міг бути перевіркою нервів киян, але він запевнив, що "нерви у нас міцні".

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