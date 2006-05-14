Чемпіон України з футболу - ”Шахтар”

У Кривому Розі "золотий матч" визначив чемпіона України з футболу між донецьким «Шахтарем» і київським «Динамо». Ним став «Шахтар».

Основний час цієї гри так і не виявив переможця (1:1), а вирішальним став гол, забитий в додатковий час бразильським легіонером "Шахтаря" Джуліусом АГАХОВОЮ – 2:1.

"Золотий матч", що відбулася в Кривому Розі, як і припускали багато аналітиків, відбувався у впертіій боротьбі і виявився далеко не найвидовищнішим.

Лише після перерви команди почали розкриватися по-справжньому. Рахунок відкрив представник «Шахтаря» МАРІКА, за 20 хвилин «Динамо» за допомогою РОДОЛЬФО зрівняло рахунок.

Так завершився основний час. А на п`ятій хвилині додаткового часу "Шахтар" забив вирішальний гол: бразилець ФЕРНАНДІНЬО подав кутовою а Джуліус АГАХОВА головою вгнав м`яч в сітку воріт – 2:1. У час, що залишився, кияни мали один реальний момент для того, щоб зрівняти рахунок, але РОДОЛЬФО на останніх секундах пробив головою повз ворота.

Фото сайту Шахтер