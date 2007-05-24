Луческу: Шахтарю у грі з Динамо не вистачило досвіду

Головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча ЛУЧЕСКУ визнав, що його команді в грі з "Динамо" не вистачило досвіду, і відзначив "дуже добре суддівство". Про це М.ЛУЧЕСКУ заявив на післяматчевій прес-конференції в Донецьку 23 травня.

У матчі 28 туру чемпіонату України з футболу донецький "Шахтар" на своєму полі зіграв внічию 2:2 з київським "Динамо". У гірників відрізнилися поляк ЛЕВАНДОВСЬКІ і бразилець БРАНДАУ, а у динамівців - бразильці КЛЕБЕР і РІНКОН. На матчі був присутній прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВиЧ. М.ЛУЧЕСКУ на прес-конференції зазначив, що "Шахтар" припустився значних прорахунків в обороні...". "Дуже шкода, тому що ми двічі виходили вперед", - сказав М.ЛУЧЕСКУ

Він наголосив, що "Динамо" зіграло так, як йому треба було для того, щоб добитися позитивного результату". "На жаль, - сказав він, - два наші центральні захисники діяли не кращим чином". "Адже вони є гравцями національної збірної. Сподіваюся, що все це залишиться тільки епізодом. Гравці національних команд мають вірити в свій потенціал", - вважає головний тренер "Шахтаря".

Він також попросив врахувати, що, "напевно, і жара вплинула на темп гри". “Не було тих швидкостей, які могли б показати команди", - сказав він.

Кажучи про якість суддівства, М.ЛУЧЕСКУ зазначив, що "арбітр судив дуже добре". Водночас, головний тренер гірників нагадав, що "фол ЮССУФА був дуже грубим". "За таке ж порушення ВУКІЧ (Звонімір ВУКІЧ, півзахисник "Шахтаря", який не брав участь в матчі через дискваліфікацію - УНІАН) одержав триматчеву дискваліфікацію. Але арбітр судив дуже добре. Можливо, йому можна пред`явити претензії лише по цьому епізоду, який міг призвести до видалення", - припустив М.ЛУЧЕСКУ.

Відповідаючи на питання журналістів, М.ЛУЧЕСКУ, зокрема, сказав, що питання трансферної політики клубу "обговоримо тільки після кубкової гри". Зараз у нас дуже важливий фінал. Давно моя команда не припускалася стількох помилки при виході з оборони. Сподіваюся, що у фіналі всіх цих чинників не буде. Думаю, що ви побачите команду, яка обігравала серйозні європейські клуби", - запевнив М.ЛУЧЕСКУ.

У свою чергу, на думку головного тренера "Динамо" Анатолія ДЕМ’ЯНЕНКА, матч показав, що "український футбол на правильному шляху".

"Те бажання і напруга, яку показали команди, говорить про те, що український футбол на правильному шляху. Більше б таких ігор і команд, здатних поборотися за перше місце. Хочу привітати своїх хлоп`ят і суперника з хорошою віддачею", - сказав А.ДЕМ’ЯНЕНКО.

Він зазначив, що його команда завжди прагне "добитися максимального результату". "Щось виходить, щось ні. Самі розумієте, це футбол. Не все буває так гладко, як хотілося б”, - додав А.ДЕМ’ЯНЕНКО.

"Ви знаєте, коли змагаються дві такі команди, поєдинок може бути десь менш видовищним. Зате є напруга, боротьба, бажання. Ось це найголовніше. Вболівальники люблять футбол за те, що гравці повністю віддаються на полі", - сказав головний тренер "Динамо". Він також повідомив, що у нього "немає претензій щодо віддачі до своїх гравців". "У мене немає претензій щодо віддачі до своїх гравців. Те ж можу сказати і про "Шахтар". Звичайно, щось не виходило і у нас, і у суперника. Це зрозуміло", - сказав А.ДЕМ’ЯНЕНКО.