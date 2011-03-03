Алієв повернувся в Динамо

Олександр Алієв повернувся в київське «Динамо». Як повідомляє офіційний сайт клубу, в результаті тривалих переговорів між ФК «Динамо» (Київ) і ФК «Локомотив» (Москва) з приводу переходу в український клуб Олександра Алієва, сторони прийшли до компромісного рішення. 2-го березня півзахисник підписав з ФК «Динамо» трирічний контракт. Цього ж дня Алієв під №8 був заявлений за «Динамо» для участі у весняній частині чемпіонату і Кубка України.