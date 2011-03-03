Тривають змагання на Кубок Шухевича

2 березня в Тернополі розпочинаються 4-денні спортивні змагання на кубок командира УПА Романа Шухевича.

Як розповів кореспонденту УНІАН організатор змагань Микола БІГУС, особливістю змагань є те, що вони проводяться з улюблених видів спорту Р.Шухевича і в яких він досягав успіхів як спортсмен.

«Це має допомогти розкрити для молоді постать Шухевича. Адже він був не лише командиром УПА, військовиком, а й успішним спортсменом, бізнесменом, грав на фортепіано. В програмі змагань будуть представлені ті види спорту, в яких Роман Шухевич показував хороші результати: скелелазання, естафетний біг, волейбол, футбол, стрільба», - сказав М.БІГУС.

Він нагадав, що у 1923 році на спортивних змаганнях у Львові М.Шухевич поставив рекорд у бігу з перешкодами на 400 метрів та у плаванні на 100 метрів.

«Роман Шухевич був одним з тих, хто вчасно зрозумів справжній глибокий сенс тіловиховної ідеї і її значення, зокрема для молоді. Він вважав, що справді освіченим можна вважати лише того, хто вміє «читати і плавати», а волю до майбутніх бойових походів сталив на футбольному полі та соняшних снігових просторах», - зазначив М.БІГУС.

У змаганнях на кубок Р.Шухевича беруть участь члени таких місцевих патріотичних організацій, як Молодіжний націоналістичний конгрес, Спілка української молоді в Україні, Національна скаутська організація України «Пласт», «Молода Просвіта», «Обереги», МГО «Патріот України», МГО «Сокіл».

Проходять змагання за сприяння Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, триватимуть вони по 6 березня.